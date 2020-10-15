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Парти может сыграть в матче с Манчестер Сити
Окончательное решение будет принято в пятницу
Полузащитник "Арсенала" Томас Парти может дебютировать за новый клуб в субботнем матче против "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.
Наставник "канониров" Микель Артета заявил, что футболист уже тренируется с командой. Окончательное решение относительно его участия в игре против "Сити" будет принято в пятницу.
Несколько дней назад Парти впервые прибыл на базу "Арсенала" после перехода из "Атлетико". "Канониры" заплатили "матрасникам" за футболиста 50 млн евро
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