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Парти может сыграть в матче с Манчестер Сити

Англия
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Окончательное решение будет принято в пятницу

Парти может сыграть в матче с Манчестер Сити
Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Томас Парти может дебютировать за новый клуб в субботнем матче против "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

Наставник "канониров" Микель Артета заявил, что футболист уже тренируется с командой. Окончательное решение относительно его участия в игре против "Сити" будет принято в пятницу.

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Несколько дней назад Парти впервые прибыл на базу "Арсенала" после перехода из "Атлетико". "Канониры" заплатили "матрасникам" за футболиста 50 млн евро

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Томас Парти
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