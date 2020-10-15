Альтернатива Почеттино и замена Сульшеру. МЮ рассматривает кандидатуру Макса Аллегри

Тяжелый старт "МЮ" в текущем сезоне может вынудить руководство сменить главного тренера. Тренерское кресло под Сульшером серьезно начинает шататься.

Ранее была информация, что первый претендент на замену - Маурисио Почеттино. Однако не все так однозначно. The Express уверяет, что также англичане интересуются Максом Аллегри.

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Итальянский специалист уже год находится без работы. Последним местом работы Аллегри был туринский "Ювентус", с которым он за шесть лет выиграл шесть чемпионств.