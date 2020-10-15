Форвард Тоттенхэма: Моуриньо - один лучших тренеров в мире

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хин Мин похвалил Жозе Моуриньо, а также рассказал о своих отношениях с Харри Кейном.

"Моуриньо - один из лучших тренеров в мире. Уверен, что он сможет принести "Тоттенхэму" немало славы.

Кейн? У меня с ним нет конфликтов. Мы хорошо понимаем друг друга, так как играем вместе последние пять лет", - заявил корейский футболист.

Отметим, что в новом сезоне "шпоры" смогли добыть семь очков, а также пробились в групповой этап Лиги Европы.