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Форвард Тоттенхэма: Моуриньо - один лучших тренеров в мире

Англия
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Португалец всегда будет "особенным"

Форвард Тоттенхэма: Моуриньо - один лучших тренеров в мире
UA-Футбол
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Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хин Мин похвалил Жозе Моуриньо, а также рассказал о своих отношениях с Харри Кейном.

"Моуриньо - один из лучших тренеров в мире. Уверен, что он сможет принести "Тоттенхэму" немало славы.

Кейн? У меня с ним нет конфликтов. Мы хорошо понимаем друг друга, так как играем вместе последние пять лет", - заявил корейский футболист.

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Отметим, что в новом сезоне "шпоры" смогли добыть семь очков, а также пробились в групповой этап Лиги Европы.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Сон Хин Мин
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