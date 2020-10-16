Клопп – про уважение к Анчелотти и длинное сообщение игрокам Ливерпуля после 2:7 от Астон Виллы

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп выдал несколько комплиментов в адрес итальянского тренера "Эвертона" Карло Анчелотти накануне мерсисайдского дерби. Также немец рассказал, как именно отреагировал на разгром "Ливерпуля" в матче 4-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (2:7). Цитирует Юргена Goal.com.

"Топ-команда, топ-менеджер. То, что я думаю о Карло Анчелотти, никогда и не было секретом. Я его очень сильно уважаю, он прекрасный человек. В тот день, когда он подписал контракт с "Эвертоном", я сказал про себя – вот он, достойный претендент. Летом "ириски" усилились и нашли необходимых исполнителей. Они привыкли к требованиям Карло и теперь являются сильным коллективом. Я не сильно удивлен их игрой".

"Ночь после поражения от "Астон Виллы" была не лучшей в моей жизни, но утром я знал, что должен поговорить с ребятами. Тем не менее, их ведь не было рядом. Я написал им очень длинное сообщение, в котором выразил все свои мысли. После этого я почувствовал себя гораздо лучше, не сдерживая все внутри себя. Поражение – это противоположность стремлений "Ливерпуля". Правда, подобный опыт тоже может быть полезен".

Напомним, матч "Эвертон" – "Ливерпуль" состоится 17 октября на стадионе "Гудисон Парк", стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени. Сейчас "ириски" занимают первое место в турнирной таблице АПЛ (12 очков). "Красные " (9 баллов) – на 5-й позиции.