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Мистер Исключительный: Салах решил примерять костюм супергероя на Дне рождения дочери
Этот парень невероятен
Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах решил стать супергероем вне поля "Энфилда". Форвард опубликовал в Instagram несколько фотографий с Дня рождения своей дочери, на которой они великолепно позируют в образах героев мультфильма "Суперсемейка".
"С днем рождения, моя принцесса!"
"Суперсемейка" – полнометражный компьютерный анимационный фильм режиссера и сценариста Брэда Берда от студии Pixar, вышел на экраны в 2004 году. Мультфильм рассказывает о жизни семьи супергероев и был выпущен в прокат компанией Walt Disney Pictures. Лента была удостоена премии "Оскар" и других наград.
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