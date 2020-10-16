Мистер Исключительный: Салах решил примерять костюм супергероя на Дне рождения дочери

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах решил стать супергероем вне поля "Энфилда". Форвард опубликовал в Instagram несколько фотографий с Дня рождения своей дочери, на которой они великолепно позируют в образах героев мультфильма "Суперсемейка".

"С днем рождения, моя принцесса!"

"Суперсемейка" – полнометражный компьютерный анимационный фильм режиссера и сценариста Брэда Берда от студии Pixar, вышел на экраны в 2004 году. Мультфильм рассказывает о жизни семьи супергероев и был выпущен в прокат компанией Walt Disney Pictures. Лента была удостоена премии "Оскар" и других наград.