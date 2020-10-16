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Артета: Арсенал осознает уровень конкуренции в АПЛ

Англия
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Микель на связи

Артета: Арсенал осознает уровень конкуренции в АПЛ
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Менеджер "Арсенала" Микель Артета высказался о готовности "канониров" перед матчем с "Манчестер Сити" в рамках АПЛ. Цитирует тренера "пушкарей" пресс-служба клуба. В субботу лондонцы сыграет с "горожанами". Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

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"Я уверен в том, что мы делаем. Пока слишком рано говорить, чего команда добьется в этом сезоне, впереди еще много матчей, нужно многое улучшить. Мы осознаем уровень конкуренции в АПЛ и довольны селекцией в это трансферное окно. Теперь наша задача – прогрессировать".

"Озил? Мы приняли трудное решение, когда не включили его в заявку на Лигу Европы. К сожалению, нам пришлось это сделать".

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
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Источник:
Arsenal

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