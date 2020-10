Неприличное количество миллионов: Вест Бромвич подписал форварда Хаддерсфилда

"Вест Бромвич" приобрел нападающего "Хаддерсфилда" Карлана Гранта – об этом сообщает пресс-служба новичка АПЛ. На официальном сайте не сообщаются многие детали сделки, но по информации Transfermarkt, сумма перехода составила 16,5 миллионов евро.

Также известно, что 23-летний нападающий поставил подпись под трудовым договором на 6 лет.

Грант стал девятым подписанием "ВБА". Ранее клуб подписал таких известных футболистов, как Бранислав Иванович, Каллум Робинсон и Коннор Галлахер.

Welcome to the Albion, @karlangrant ✍️????