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Неприличное количество миллионов: Вест Бромвич подписал форварда Хаддерсфилда

Англия
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Очередное усиление

Неприличное количество миллионов: Вест Бромвич подписал форварда Хаддерсфилда
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"Вест Бромвич" приобрел нападающего "Хаддерсфилда" Карлана Гранта – об этом сообщает пресс-служба новичка АПЛ. На официальном сайте не сообщаются многие детали сделки, но по информации Transfermarkt, сумма перехода составила 16,5 миллионов евро.

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Также известно, что 23-летний нападающий поставил подпись под трудовым договором на 6 лет.

Грант стал девятым подписанием "ВБА". Ранее клуб подписал таких известных футболистов, как Бранислав Иванович, Каллум Робинсон и Коннор Галлахер.

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В статье: Вест Бромвич Альбион Хаддерсфилд Таун Вест Бромвич Карлан Грант
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Источник:
WBA

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