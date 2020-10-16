Перин: Коронавирус был изобретен в лаборатории

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин заявил, что уверен в искусственном происхождении коронавируса.

"Я все еще уверен, что коронавирус не передался нам от животных, а был изобретен в лаборатории, — приводит La Repubblica слова Перина. — Тем не менее, все, кто утверждает, что вирус не опасен, или что его вовсе не существует — люди без совести. Боюсь ли я болезни? Все спортсмены отчасти ипохондрики, наше тело — наш инструмент, и мы всегда хотим отладить его до идеального состояния. Травмы же — совсем не то, что болезни. Болезни коварны, как неизвестный враг.