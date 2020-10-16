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Перин: Коронавирус был изобретен в лаборатории
Маттиа поделился своим мнением
Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин заявил, что уверен в искусственном происхождении коронавируса.
"Я все еще уверен, что коронавирус не передался нам от животных, а был изобретен в лаборатории, — приводит La Repubblica слова Перина. — Тем не менее, все, кто утверждает, что вирус не опасен, или что его вовсе не существует — люди без совести. Боюсь ли я болезни? Все спортсмены отчасти ипохондрики, наше тело — наш инструмент, и мы всегда хотим отладить его до идеального состояния. Травмы же — совсем не то, что болезни. Болезни коварны, как неизвестный враг.
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