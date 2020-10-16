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Жозе Моуринью рассказал, почему Венгер не упомянул его в своей книге

Англия
(2 голосов)

Все из-за того, что Арсен ни разу не смог обыграть его клуб

Жозе Моуринью рассказал, почему Венгер не упомянул его в своей книге
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отреагировал на новую книгу Арсена Венгера. Француз, 22 года руководивший "Арсеналом", в своей новой биографии ни разу не упомянул Моуринью, с которым встречался во время его работы в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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"Это потому что он никогда не побеждал меня. Ты не захочешь писать главу о 14 матчах, в которых ты ни разу не побеждал, так что зачем ему говорить обо мне. Книга нужна, чтобы делать тебя счастливым и гордым", — цитирует Sky Sports Моуринью.

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В статье: Жозе Моуриньо Арсен Венгер Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (4)
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Footballhead (м. Чернігів)
16.10.2020 в 18:31
Бо сеу Жозе принижував Пенґера як міг))
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
16.10.2020 в 18:16
Он тебя дурака победил как минимум один раз, когда ты Юнайтед руководил, 2-0 был счёт. Жозе, уйми уже своё эго, повелся на провокационный вопрос журналиста.
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0
-2
Ten0N (Leopolis)
16.10.2020 в 18:27
Дурак тут только ты если воспринял слова тролля в серьез.
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
16.10.2020 в 18:31
А програв як мінімум десять, лол))
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0
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