Жозе Моуринью рассказал, почему Венгер не упомянул его в своей книге

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отреагировал на новую книгу Арсена Венгера. Француз, 22 года руководивший "Арсеналом", в своей новой биографии ни разу не упомянул Моуринью, с которым встречался во время его работы в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Это потому что он никогда не побеждал меня. Ты не захочешь писать главу о 14 матчах, в которых ты ни разу не побеждал, так что зачем ему говорить обо мне. Книга нужна, чтобы делать тебя счастливым и гордым", — цитирует Sky Sports Моуринью.