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Жозе Моуринью рассказал, почему Венгер не упомянул его в своей книге
Все из-за того, что Арсен ни разу не смог обыграть его клуб
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отреагировал на новую книгу Арсена Венгера. Француз, 22 года руководивший "Арсеналом", в своей новой биографии ни разу не упомянул Моуринью, с которым встречался во время его работы в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
"Это потому что он никогда не побеждал меня. Ты не захочешь писать главу о 14 матчах, в которых ты ни разу не побеждал, так что зачем ему говорить обо мне. Книга нужна, чтобы делать тебя счастливым и гордым", — цитирует Sky Sports Моуринью.
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Комментарии (4)
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Footballhead (м. Чернігів)
16.10.2020 в 18:31
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kalan-86 (Анкара)
16.10.2020 в 18:16
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Ten0N (Leopolis)
16.10.2020 в 18:27
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Footballhead (м. Чернігів)
16.10.2020 в 18:31
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