Эвертон – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем".

Международная пауза подошла к концу – теперь мы вновь сможем наслаждаться клубным футболом. АПЛ оформит грандиозный камбэк с помощью мерсисайдского дерби! Безупречный "Эвертон" Анчелотти не знает горечи поражений в рамках текущей кампании и возглавляет турнирную таблицу первенства, а соседи "ирисок" пока находятся на непривычной пятой позиции.

Сможет ли чемпион Англии прервать прекрасную серию лидера и реабилитироваться после 2:7 от "Астон Виллы"? Продолжит ли Хамес Родригес забивать? Чем Юрген Клопп сможет удивить матерого Папу Карло? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 17 октября – в 14:25 по киевскому времени.