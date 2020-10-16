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Эвертон – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура АПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем".
Международная пауза подошла к концу – теперь мы вновь сможем наслаждаться клубным футболом. АПЛ оформит грандиозный камбэк с помощью мерсисайдского дерби! Безупречный "Эвертон" Анчелотти не знает горечи поражений в рамках текущей кампании и возглавляет турнирную таблицу первенства, а соседи "ирисок" пока находятся на непривычной пятой позиции.
Сможет ли чемпион Англии прервать прекрасную серию лидера и реабилитироваться после 2:7 от "Астон Виллы"? Продолжит ли Хамес Родригес забивать? Чем Юрген Клопп сможет удивить матерого Папу Карло? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 17 октября – в 14:25 по киевскому времени.
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