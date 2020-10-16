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40-миллионный новичок Челси сможет дебютировать уже на этой неделе
А на воротах может появиться Кепа
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что новичок клуба Хаким Зиеш сможет дебютировать уже на этих выходных. "Синие" сыграют против "Саутгемптона".
"Хаким не играл с марта, так как голландский чемпионат был приостановлен заранее. С тех пор он много работал, чтобы набрать форму и сейчас он выглядит фантастически.
Я с нетерпением жду его игры, Хаким - очень талантливый футболист. Я рад, что он сможет принять участие в игре, так как Зиеш сможет нам серьезно помочь в атаке.
Менди? Он не будет готов к завтрашнему матчу. Мы надеемся, что его травма окажется не очень серьезной", - приводит слова Лэмпарда Goal.
За Хакима Зиеша "Челси" выложил 40 миллионов евро. Его статистика поражает - за 148 матчей в "Аяксе" он забил 48 голов и отдал 82 голевые передачи.
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