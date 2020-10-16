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40-миллионный новичок Челси сможет дебютировать уже на этой неделе

Англия
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А на воротах может появиться Кепа

40-миллионный новичок Челси сможет дебютировать уже на этой неделе
UA-Футбол
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что новичок клуба Хаким Зиеш сможет дебютировать уже на этих выходных. "Синие" сыграют против "Саутгемптона".

"Хаким не играл с марта, так как голландский чемпионат был приостановлен заранее. С тех пор он много работал, чтобы набрать форму и сейчас он выглядит фантастически.

Я с нетерпением жду его игры, Хаким - очень талантливый футболист. Я рад, что он сможет принять участие в игре, так как Зиеш сможет нам серьезно помочь в атаке.

Менди? Он не будет готов к завтрашнему матчу. Мы надеемся, что его травма окажется не очень серьезной", - приводит слова Лэмпарда Goal.

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За Хакима Зиеша "Челси" выложил 40 миллионов евро. Его статистика поражает - за 148 матчей в "Аяксе" он забил 48 голов и отдал 82 голевые передачи.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Хаким Зиеш Кепа Аррисабалага Эдуар Менди
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