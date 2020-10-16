40-миллионный новичок Челси сможет дебютировать уже на этой неделе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что новичок клуба Хаким Зиеш сможет дебютировать уже на этих выходных. "Синие" сыграют против "Саутгемптона".

"Хаким не играл с марта, так как голландский чемпионат был приостановлен заранее. С тех пор он много работал, чтобы набрать форму и сейчас он выглядит фантастически.

Я с нетерпением жду его игры, Хаким - очень талантливый футболист. Я рад, что он сможет принять участие в игре, так как Зиеш сможет нам серьезно помочь в атаке.

Менди? Он не будет готов к завтрашнему матчу. Мы надеемся, что его травма окажется не очень серьезной", - приводит слова Лэмпарда Goal.

Читайте также Вратарь Челси получил травму в расположении национальной команды

За Хакима Зиеша "Челси" выложил 40 миллионов евро. Его статистика поражает - за 148 матчей в "Аяксе" он забил 48 голов и отдал 82 голевые передачи.