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СМИ: Тоттенхэм согласовал трансфер валлийского защитника
15 миллионов за 22-летнего футболиста
Лондонский "Тоттенхэм" нашел нового защитника. Им станет Джо Рондон, который пока еще принадлежит "Суонси".
Авторитетный журналист Фабрицио Романо уверяет, что стороны полностью согласовали данный трансфер. Сумма перехода - 15 миллионов евро, а сам Джо подпишет пятилетний контракт.
"Шпоры" давно искали нового защитника. Рондон в прошлом сезоне выходил на поле 21 раз, пропустив некоторое время из-за травмы лодыжки.
Tottenham and Swansea are finally completing the agreement for Joe Rodon. Permanent deal for €15m add ons included - paperworks to be signed soon. Run against time set to be won as per @mcgrathmike #THFC #Spurs— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2020
Отметим, что трансферное окно в Европе уже закрыто, однако переходы внутри Англии разрешены до конца сегодняшнего дня.
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