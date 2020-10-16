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СМИ: Тоттенхэм согласовал трансфер валлийского защитника

Англия
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15 миллионов за 22-летнего футболиста

СМИ: Тоттенхэм согласовал трансфер валлийского защитника
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" нашел нового защитника. Им станет Джо Рондон, который пока еще принадлежит "Суонси".

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Авторитетный журналист Фабрицио Романо уверяет, что стороны полностью согласовали данный трансфер. Сумма перехода - 15 миллионов евро, а сам Джо подпишет пятилетний контракт.

"Шпоры" давно искали нового защитника. Рондон в прошлом сезоне выходил на поле 21 раз, пропустив некоторое время из-за травмы лодыжки.

Отметим, что трансферное окно в Европе уже закрыто, однако переходы внутри Англии разрешены до конца сегодняшнего дня.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Суонси Джо Родон
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