СМИ: Тоттенхэм согласовал трансфер валлийского защитника

Лондонский "Тоттенхэм" нашел нового защитника. Им станет Джо Рондон, который пока еще принадлежит "Суонси".

Авторитетный журналист Фабрицио Романо уверяет, что стороны полностью согласовали данный трансфер. Сумма перехода - 15 миллионов евро, а сам Джо подпишет пятилетний контракт.

"Шпоры" давно искали нового защитника. Рондон в прошлом сезоне выходил на поле 21 раз, пропустив некоторое время из-за травмы лодыжки.

