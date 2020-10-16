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Официально: Джо Рондон - игрок Тоттенхэма

Англия
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Бэйл и Дэвис поучаствовали в презентации

Официально: Джо Рондон - игрок Тоттенхэма
UA-Футбол
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А теперь можно говорить официально - Джо Рондон стал игроком лондонского "Тоттенхэма". Валлиец подписал пятилетний контракт.

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В последний день трансферного окна, лондонцы все-таки смогли усилить линию обороны. За Рондона они выложат 15 миллионов, а в презентации новичка приняли участие Бэйл и Дэвис. В составе "шпор" появился третий валлиец.

Рондон в прошлом сезоне выходил на поле 21 раз, пропустив некоторое время из-за травмы лодыжки.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) "Суонси" Джо Рондон
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