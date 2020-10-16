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Официально: Джо Рондон - игрок Тоттенхэма
Бэйл и Дэвис поучаствовали в презентации
А теперь можно говорить официально - Джо Рондон стал игроком лондонского "Тоттенхэма". Валлиец подписал пятилетний контракт.
В последний день трансферного окна, лондонцы все-таки смогли усилить линию обороны. За Рондона они выложат 15 миллионов, а в презентации новичка приняли участие Бэйл и Дэвис. В составе "шпор" появился третий валлиец.
???????????????????????????? ???? "Okay, you can let him in..." pic.twitter.com/CQixvQvvo1— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 16, 2020
Рондон в прошлом сезоне выходил на поле 21 раз, пропустив некоторое время из-за травмы лодыжки.
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