Официально: Джо Рондон - игрок Тоттенхэма

А теперь можно говорить официально - Джо Рондон стал игроком лондонского "Тоттенхэма". Валлиец подписал пятилетний контракт.

В последний день трансферного окна, лондонцы все-таки смогли усилить линию обороны. За Рондона они выложат 15 миллионов, а в презентации новичка приняли участие Бэйл и Дэвис. В составе "шпор" появился третий валлиец.

