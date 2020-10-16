О Реале остается мечтать. МЮ активировал продление контракта с Погба

Поль Погба остается в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Manchester Evening News.

Контракт французского защитника истекал летом 2021-го, однако английский клуб активировал опцию продления на сезон. Теперь Поль связан соглашением до 2022-го года.

Погба пропустил немало времени в прошлом сезоне из-за травмы, проведя лишь 20 матчей. На одной из пресс-конференций он сказал, что переход в "Реал" - мечта.