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О Реале остается мечтать. МЮ активировал продление контракта с Погба
Еще два года в Манчестере
Поль Погба остается в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Manchester Evening News.
Контракт французского защитника истекал летом 2021-го, однако английский клуб активировал опцию продления на сезон. Теперь Поль связан соглашением до 2022-го года.
Погба пропустил немало времени в прошлом сезоне из-за травмы, проведя лишь 20 матчей. На одной из пресс-конференций он сказал, что переход в "Реал" - мечта.
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Также сообщалось, что мадридцы пока
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