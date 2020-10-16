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Для набора опыта. Ливерпуль отправил в аренду двух молодых футболистов
До конца сезона
Английский "Ливерпуль" решил отправить двух футболистов в аренды в Чемпионшип. Пока что, юным талантам нет места в клубе.
Харви Эллиотт будет защищать цвета "Блэкберна", который обосновался в зоне вылета. Для Гарри Уилсон нашли более сильный клуб - "Кардифф", который год назад сражался за место в АПЛ. Обе аренды расчитаны до конца сезона.
#CardiffCity are delighted to confirm the loan signing of @harrywilson_! ????— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) October 16, 2020
➡️ https://t.co/9ozBCkgLPv#CityAsOne pic.twitter.com/mw90RZJ85b
Harvey Elliott has joined Blackburn @Rovers on loan for the remainder of the 2020-21 season.— Liverpool FC (@LFC) October 16, 2020
Best of luck this season, Harvey ????
Уже завтра команда Клоппа сыграет против
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