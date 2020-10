Для набора опыта. Ливерпуль отправил в аренду двух молодых футболистов

Английский "Ливерпуль" решил отправить двух футболистов в аренды в Чемпионшип. Пока что, юным талантам нет места в клубе.

Харви Эллиотт будет защищать цвета "Блэкберна", который обосновался в зоне вылета. Для Гарри Уилсон нашли более сильный клуб - "Кардифф", который год назад сражался за место в АПЛ. Обе аренды расчитаны до конца сезона.

#CardiffCity are delighted to confirm the loan signing of @harrywilson_ ! ???? ➡️ https://t.co/9ozBCkgLPv #CityAsOne pic.twitter.com/mw90RZJ85b

Harvey Elliott has joined Blackburn @Rovers on loan for the remainder of the 2020-21 season.



Best of luck this season, Harvey ????