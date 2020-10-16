  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Для набора опыта. Ливерпуль отправил в аренду двух молодых футболистов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Для набора опыта. Ливерпуль отправил в аренду двух молодых футболистов

Англия
(1 голосов)

До конца сезона

Для набора опыта. Ливерпуль отправил в аренду двух молодых футболистов
UA-Футбол
Новина українською

Английский "Ливерпуль" решил отправить двух футболистов в аренды в Чемпионшип. Пока что, юным талантам нет места в клубе.

Харви Эллиотт будет защищать цвета "Блэкберна", который обосновался в зоне вылета. Для Гарри Уилсон нашли более сильный клуб - "Кардифф", который год назад сражался за место в АПЛ. Обе аренды расчитаны до конца сезона.

Уже завтра команда Клоппа сыграет против лидера чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Кардифф Сити Блэкберн Роверс Гарри Уилсон Харви Эллиотт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...