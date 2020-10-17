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Кристал Пэлас вернул Джека Батленда в АПЛ
Голкипер перебрался в стан "орлов"
"Кристал Пэлас" приобрел голкипера "Сток Сити" Джека Батленд. Сделка оценивается в 1 миллион фунтов плюс бонусы.
Батленд провел в "Стоуке" семь лет и некогда считался одним из талантливейших английских вратарей — лишь заоблачная цена помешала Джеку сменить клуб после вылета "гончаров" из Премьер-Лиги по итогам сезона 2017/18.
В конце концов "гончары" согласились отпустить одного из своих самых высокооплачиваемых игроков почти за бесценок. Батленд заключил трехлетний контракт с "Кристал Пэлас", где заменит выбывшего с травмой до февраля Уэйна Хеннесси.
Помимо 27-летнего англичанина, в заключительный день расширенного трансферного окна "Пэлас" также пытался купить вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра, но предложение "орлов" в 25 млн. фунтов было отклонено, сообщает Sky Sports.
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