Кристал Пэлас вернул Джека Батленда в АПЛ

"Кристал Пэлас" приобрел голкипера "Сток Сити" Джека Батленд. Сделка оценивается в 1 миллион фунтов плюс бонусы.

Батленд провел в "Стоуке" семь лет и некогда считался одним из талантливейших английских вратарей — лишь заоблачная цена помешала Джеку сменить клуб после вылета "гончаров" из Премьер-Лиги по итогам сезона 2017/18.

В конце концов "гончары" согласились отпустить одного из своих самых высокооплачиваемых игроков почти за бесценок. Батленд заключил трехлетний контракт с "Кристал Пэлас", где заменит выбывшего с травмой до февраля Уэйна Хеннесси.

Помимо 27-летнего англичанина, в заключительный день расширенного трансферного окна "Пэлас" также пытался купить вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра, но предложение "орлов" в 25 млн. фунтов было отклонено, сообщает Sky Sports.