  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кристал Пэлас вернул Джека Батленда в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас вернул Джека Батленда в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Голкипер перебрался в стан "орлов"

Кристал Пэлас вернул Джека Батленда в АПЛ
Новина українською

"Кристал Пэлас" приобрел голкипера "Сток Сити" Джека Батленд. Сделка оценивается в 1 миллион фунтов плюс бонусы.

Батленд провел в "Стоуке" семь лет и некогда считался одним из талантливейших английских вратарей — лишь заоблачная цена помешала Джеку сменить клуб после вылета "гончаров" из Премьер-Лиги по итогам сезона 2017/18.

В конце концов "гончары" согласились отпустить одного из своих самых высокооплачиваемых игроков почти за бесценок. Батленд заключил трехлетний контракт с "Кристал Пэлас", где заменит выбывшего с травмой до февраля Уэйна Хеннесси.

Помимо 27-летнего англичанина, в заключительный день расширенного трансферного окна "Пэлас" также пытался купить вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра, но предложение "орлов" в 25 млн. фунтов было отклонено, сообщает Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джек Батленд Кристал Пэлас (Лондон) Сток Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...