Лэмпард – о трансферной политике Челси: Мы потеряли лучшего игрока лиги и не могли совершать трансферы год

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о трансферной кампании клуба.

"По моему мнению, мы потеряли, возможно, лучшего игрока лиги в лице Эдена Азара. Мы не могли покупать, так что в прошлом году мы работали только на поле.

Команды, которые жаждут попасть в топ-6 или быть рядом, тратили прошлым летом. Они делали это и в нынешнем году. У них была возможность встроить приобретенных игроков в свои команды, мы имеем дело с командами, которые выше нас, до которых мы хотим и стремимся дотянуться, которые долгое время выстраивали свой состав.

Мы хотим выстроить наш состав. Мы пропустили два окна, а сейчас вернулись и подписали тех, кто сделает нас лучше", – сказал Лэмпард Goal.