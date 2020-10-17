Стерлинг: Артета изменил Арсенал, теперь они выкладываются на полную катушку

Рахим прокомментировал работу своего экс-тренера по "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметил изменения, произошедшие в игре "Арсенала" при Микеле Артете в качестве главного тренера.

"Он был важной фигурой здесь. Главный тренер ему очень доверял, и он имел больше влияние на игроков и на команду. Поэтому, когда он отправился в "Арсенал", я знал, что это отличная возможность для него, и он непременно реализует свои идеи на практике.

Он тот человек, который умеет быть твердым. Парни в "Арсенале" знают, что они не будут играть, если не будут бегать больше всех. Вы и сами можете видеть произошедшие с ними изменения. Вы можете видеть их энергию и то, как они работают без мяча.

Еще до прихода Микеля все мы знали, насколько хорошо они могут играть и какими технически одаренными игроками они обладают, но они, наверное, не были так агрессивны, как при Микеле.

Теперь они бегают, выкладываясь на полную катушку, и это отражается на результатах в последнее время", — цитирует Стерлинга Goal.