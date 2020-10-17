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Стив Брюс: Магуайр должен сыграть против Ньюкасла

Англия
(1 голосов)

Наставник хочет воспользоваться слабостями Харри?

Стив Брюс: Магуайр должен сыграть против Ньюкасла
Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс попросил "Манчестер Юнайтед" выпустить защитника Харри Магуайра против его команды.

Своей игрой на старте нового сезона за "Юнайтед" и за сборную Англии Магуайр, будучи самым дорогим защитником в мире, вызвал немало вопросов.

"Он твой капитан. Единственный способ преодолеть такого рода ситуации, когда все против тебя, — это играть.

Я знаю, что за человек Харри. Он настоящий профессионал и хороший парень. Это первый раз за четыре-пять лет, когда у него случился легкий спад. Он высоко взлетел — от "Халла" до "Лестера" и затем до капитана "Юнайтед.

Но ты должен воодушевить его и продолжать использовать его в матчах. Играя, он сможет преодолеть это. Один уверенный уикенд, и все вернется в норму. Потому что мастерство остается при нем", — цитирует Брюса Daily Mail.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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zabo31
17.10.2020 в 12:15
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