Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стив Брюс: Магуайр должен сыграть против Ньюкасла
Наставник хочет воспользоваться слабостями Харри?
Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс попросил "Манчестер Юнайтед" выпустить защитника Харри Магуайра против его команды.
Своей игрой на старте нового сезона за "Юнайтед" и за сборную Англии Магуайр, будучи самым дорогим защитником в мире, вызвал немало вопросов.
"Он твой капитан. Единственный способ преодолеть такого рода ситуации, когда все против тебя, — это играть.
Я знаю, что за человек Харри. Он настоящий профессионал и хороший парень. Это первый раз за четыре-пять лет, когда у него случился легкий спад. Он высоко взлетел — от "Халла" до "Лестера" и затем до капитана "Юнайтед.
Но ты должен воодушевить его и продолжать использовать его в матчах. Играя, он сможет преодолеть это. Один уверенный уикенд, и все вернется в норму. Потому что мастерство остается при нем", — цитирует Брюса Daily Mail.
Популярное сейчас
- Тяжелая болезнь Кривбасса, отдыхающий лидер группы А - анонс 7-го тура Второй лиги
- Платиновая жертва. Тудор Бэлуцэ желает начать взрослую карьеру в Динамо
- Ломаченко - Лопес: Анализ будущих соперников. Мнения экспертов. Прогноз на бой
- День, когда Терри встал в ворота: 14 лет назад форвард Рединга нанес Петру Чеху перелом черепа
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО