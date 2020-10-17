Клопп: Для меня не проблема, что Фирмино не забивает

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп защитил своего подопечного Роберто Фирмино, которого в последнее время критикуют за малую результативность.

"Не знаю, когда это станет для меня проблемой. Я вообще об этом не беспокоюсь. Для меня важно то, насколько он влияет на команду своими действиями. Мы проиграли последний матч в Премьер-лиге, но до этого выиграли остальные встречи. Бобби не забил, но имел огромное влияние.

Мы обсуждаем выступления, индивидуальные и командные, но не так, как люди за пределами команды. Конечно, мы хотим, чтобы Бобби забивал. Он мог дважды забить в матче с „Астон Виллой“. Я знаю это. Ему это не нравится, и мне не нравится, но это не единственное, на что он способен", — цитирует Клоппа Goal.com.