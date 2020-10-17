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Ван Дейк получил травму в дерби с Эвертоном
Серьезная потеря для "красных"
Лидер обороны "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил травму в матче с "Эвертоном" (1:1 на 24 минуте).
Нидерландец повредился в единоборстве с вратарем "ирисок" Джорданом Пикфордом. Вирджил покинул поле на 11-й минуте. Его заменил Джо Гомес.
Также у "Ливерпуля" отсутствует основной голкипер Алиссон.
Напомним, в прошлом туре "красные" проиграли "Астон Вилле" со счетом 2:7.
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