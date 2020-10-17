Эвертон - Ливерпуль 2:2. Ничья, как победа

Матч, в котором было все – красивые голы и смачные удары, много интересной борьбы и скоростных комбинаций, тактическое противостояние тренеров и удаление, к сожалению, не обошлось и без травм. Каждая из команд может занести себе этот матч в актив, несмотря на то, что на последних минутах гол "Ливерпуля" арбитры не засчитали. Хотя ведь и "Эвертон" сделал все возможное, чтобы не проиграть. Но обо всем по порядку…

Темп в матче задал быстрый гол. Ряд ошибок случился в обороне хозяев, видимо мыслями "ириски" находились еще в раздевалке, а Робертсон разобрался с Коулменом, на скорости ворвался в штрафную и сделал удобный пас на Мане. В одно касание Садио переправил мяч в ближнюю девятку. Сонным выглядел "Эвертон" в дебюте.

"Ливерпуль" не стал нагнетать и пользоваться некоторой растерянностью соперника на первых минутах. До того момента, как подопечные Анчелотти отыгрались, лишь один неплохой момент создали гости. Ван Дейк оказался в штрафной и не смог переиграть голкипера. Впрочем, у нидерландского центрбека арбитр зафиксировал офсайд, еще и повреждение получил ван Дейк и его пришлось заменить. Серьезная потеря для "красных", которая сказалась на дальнейшей игре.

Постепенно "Эвертон" освоился и осмелел, провел несколько хороших атак, и забил. Точнее, "Ливерпуль" позволил забить, регулярные, похожие как близнецы провалы в обороне появляются у команды Клоппа от матча к матчу. Хамес Родригес навесил с углового, в центре штрафной Кин выиграл верховую борьбу и головой спокойно вколотил мяч в ворота.

Ничья никак не могла устроить гостей, формально действующий чемпион считался фаворитом в мерсисайдском дерби, хотя "Эвертон" почти не уступал "Ливерпулю". Да, больше моментов в первом тайме создали гости – Салах, Мане, Тьяго опасно пробивали; невероятный удар наносил Александр-Арнольд, чудо-сейв совершил Пикфорд. Однако и хозяева огрызались, проводили скоростные контрвыпады, и только издали позволяли пробивать сопернику. Иногда неплохие получались выстрелы, но точности им все же не хватало.

Подопечные Анчелотти тактически выглядели грамотно, читали игру, осознавали, на что способен "Ливерпуль", поэтому долго удавалось сдерживать его. Плюс собранность "ирисок" и компактность, большую часть времени на поле шла равная борьба.

У "Эвертона" необходимо отметить ударное трио – Калверт-Льюин, Ришарлисон и Хамес Родригес (колумбиец быстро стал своим в новом клубе). На 59-й минуте каркас ворот спас гостей, Ришарлисону немного не хватило для точного удара головой, Калверт-Льюин нагнетал и искал свой шанс, Хамес раздавал передачи и нанес пару дальних ударов. "Ливерпуль" же действовал академично, даже несколько инертно, словно какой-то перчинки не хватало "красным".

При этом индивидуальный уровень игроков у "Ливерпуля" выше, а также больше опыта. Салах забил после того, как Мина неудачно выносил мяч, на отскоке египтянин поймал мяч и сразу пробил. Получилось блестяще, без шансов для Пикфорда. "Красные" во втором тайме выглядели лучше, порой напоминали самих себя прошлогодней давности, и главное смелее играли подопечные Клоппа.

Тем не менее, развязка нас ожидала - самая что ни есть драматичная. "Эвертон" смог сравнять счет во второй раз. Динь навесил, снова провал в центре обороны "красных" и Калверт-Льюин головой пробил в дальний угол. Затем грубый фол совершил Ришарлисон и арбитр решил удалить игрока. Хозяева в меньшинстве ушли в глухую обороны, но пропустили в компенсированное время от Хендерсона. Арбитр долго смотрел ВАР-повтор и увидел офсайд Мане, который отдавал "голевой" пас. На этом все. Заслуженная ничья, в таких случаях принято называть ее боевой и закономерной.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Нортамберленд)

Эвертон - Ливерпуль 2:2

Голы: Кин 19, Калверт-Льюин 81 - Мане 3, Салах 72

"Эвертон": Пикфорд - Коулман (Годфри 31), Мина, Майкл Кин, Динь - Дукуре (Айуоби 78), Аллан, Гомеш (Сигурдссон 72) - Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

"Ливерпуль": Адриан - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк (Гомез 11), Робертсон - Кейта, Фабиньо (Вейналдум 90), Тиаго - Салах, Фирмино (Жота 78), Мане.

Предупреждения: Родригес 45, Гомеш 69, Аллан 84 - Мане 67, Фабиньо 84

Удаление: Ришарлисон 88