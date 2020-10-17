Как два немца почти не позволили одной Кепе все испортить. АПЛ. Челси – Саутгемптон 3:3

Лэмпард все-таки доверился Кепе ввиду небольшого повреждения Эдуара Менди, также Фрэнк впервые в сезоне задействовал Пулишича с первых минут, новая "десятка" лондонцев восстановилась после травмы. В свою очередь Хазенхюттль позволил Уолкотту оформить "второй дебют" за родную команду спустя 15 лет.

В начале поединка "Челси" вдавил "Саутгемптон" и уверенно контролировал снаряд. На прострел Вернера на первых минутах встречи гости ответили ударом Адамса – Кепа правильно выбрал позицию. Тимо активничал и, казалось бы, забил свой первый гол за "синих" в рамках АПЛ, но лайнсмен справедливо зафиксировал офсайд. Однако немца данный эпизод завел еще сильнее – форвард хозяев элегантно пропустил снаряд себе на ход после передачи Чилвелла и как подобает настоящему нападающему, решил все самостоятельно, хотя мог катить мяч на партнеров (1:0).

К середине первой половины встречи лондонцы отодвинули "Саутгемптон" от своей штрафной площадки после редких и беззубых попыток в исполнении "святых". В одной из атак Жоржиньо великолепно забросил в касание на Вернера, тот убежал от Беднарека, перекинул Маккарти и кивнул головой в пустые ворота (2:0). Стоит отметить, что перед вторым голом Тимо на пару с Маунтом и Пулишичем не выжал максимум из карнавала во вратарской, а было перспективно. Также под конец тайма после подачи с углового не воспользовался своим шансом Зума.

Однако неожиданно "Саутгемптон" забил гол в раздевалку: Хавертц дал себя обокрасть, замешкавшись недалеко от ворот, после чего в коридор между центрбеками последовала передача на Ингза (2:1). На последних минутах тайма гости вынудили "Челси" отбиваться.

Half-time: Two for Chelsea, two for Timo - but Saints pulled one back just before the break. #CHESOU pic.twitter.com/fUsHvOiZeO — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 17, 2020

Однако в начале второй половины встречи "святые" также действовали крайне решительно и зажали "Челси". Ингз был близок к дублю, но сфера прошла в сантиметрах от штанги после выстрела Данни. Тем не менее, "Саутгемптон" действительно сравнял счет – Зума и Кепа устроили цирковое представление из трех актов и позволили отличиться Адамсу (2:2).

"Синие" быстро вернули себе преимущество усилиями Вернера и Хавертца – Тимо избежал офсайда и ассистировал Каю (3:2). "Пенсионерам" удалось перебраться на половину поля соперника, но гости могли отличиться на контратаках – Адамсу не хватило сантиметров до дубля, а Ингз пробил в Кепу. После всех 6 замен от Лэмпарда и Хазенхютлля Янник Вестергор подправил мяч головой после то ли удара, то ли прострела от Уолкотта (3:3) – похоже, тройка на футболках футболистов "Челси" имеет магическое влияние на результаты команды.

What a game. What a point. ???? pic.twitter.com/fpPWlh1V4S — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 17, 2020

АПЛ, 5-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Челси" – "Саутгемптон" 3:3

Голы: Вернер (15, 28), Хавертц (59) – Ингз (43), Адамс (57), Вестергор (90+2)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Чилвелл – Жоржиньо, Канте, Пулишич (Джеймс, 87), Хавертц, Маунт (Зиеш, 72) – Вернер (Абрахам, 90)

"Саутгемптон": Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертранд – Уолкотт, Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло, 87), Редмонд (Телла, 77) – Адамс (Лонг, 86), Ингз

Предупреждения: Чилвелл (48) – Ромеу (84)