Как два немца почти не позволили одной Кепе все испортить. АПЛ. Челси – Саутгемптон 3:3

Лэмпард все-таки доверился Кепе ввиду небольшого повреждения Эдуара Менди, также Фрэнк впервые в сезоне задействовал Пулишича с первых минут, новая "десятка" лондонцев восстановилась после травмы. В свою очередь Хазенхюттль позволил Уолкотту оформить "второй дебют" за родную команду спустя 15 лет.

В начале поединка "Челси" вдавил "Саутгемптон" и уверенно контролировал снаряд. На прострел Вернера на первых минутах встречи гости ответили ударом Адамса – Кепа правильно выбрал позицию. Тимо активничал и, казалось бы, забил свой первый гол за "синих" в рамках АПЛ, но лайнсмен справедливо зафиксировал офсайд. Однако немца данный эпизод завел еще сильнее – форвард хозяев элегантно пропустил снаряд себе на ход после передачи Чилвелла и как подобает настоящему нападающему, решил все самостоятельно, хотя мог катить мяч на партнеров (1:0).

К середине первой половины встречи лондонцы отодвинули "Саутгемптон" от своей штрафной площадки после редких и беззубых попыток в исполнении "святых". В одной из атак Жоржиньо великолепно забросил в касание на Вернера, тот убежал от Беднарека, перекинул Маккарти и кивнул головой в пустые ворота (2:0). Стоит отметить, что перед вторым голом Тимо на пару с Маунтом и Пулишичем не выжал максимум из карнавала во вратарской, а было перспективно. Также под конец тайма после подачи с углового не воспользовался своим шансом Зума.

Однако неожиданно "Саутгемптон" забил гол в раздевалку: Хавертц дал себя обокрасть, замешкавшись недалеко от ворот, после чего в коридор между центрбеками последовала передача на Ингза (2:1). На последних минутах тайма гости вынудили "Челси" отбиваться.

