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Анчелотти: Это было потрясающе. Мы навязали Ливерпулю борьбу

Англия
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Наставник "ирисок" подвел итоги ничьи с "Ливерпулем"

Анчелотти: Это было потрясающе. Мы навязали Ливерпулю борьбу
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в рамках 5-го тура АПЛ.

"Это было потрясающе. Хорошая, захватывающая игра. Много борьбы, много прессинга, много напряжения. Мы навязали "Ливерпулю" борьбу. Это была хорошая проверка, у меня осталось хорошее впечатление. То, что мы можем соперничать с чемпионом, дает нам уверенность в завтрашнем дне".

Насчет отмены гола подопечных Клоппа на 92-й минуте после ВАР.

"Я надеялся, что в моменте с голом Хендерсона был офсайд. Если бы мы проиграли, мои впечатления от матча не изменились бы", – рассказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль
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