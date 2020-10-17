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Анчелотти: Это было потрясающе. Мы навязали Ливерпулю борьбу
Наставник "ирисок" подвел итоги ничьи с "Ливерпулем"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал
"Это было потрясающе. Хорошая, захватывающая игра. Много борьбы, много прессинга, много напряжения. Мы навязали "Ливерпулю" борьбу. Это была хорошая проверка, у меня осталось хорошее впечатление. То, что мы можем соперничать с чемпионом, дает нам уверенность в завтрашнем дне".
Насчет отмены гола подопечных Клоппа на 92-й минуте после ВАР.
"Я надеялся, что в моменте с голом Хендерсона был офсайд. Если бы мы проиграли, мои впечатления от матча не изменились бы", – рассказал Анчелотти.
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