Анчелотти: Это было потрясающе. Мы навязали Ливерпулю борьбу

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в рамках 5-го тура АПЛ.

"Это было потрясающе. Хорошая, захватывающая игра. Много борьбы, много прессинга, много напряжения. Мы навязали "Ливерпулю" борьбу. Это была хорошая проверка, у меня осталось хорошее впечатление. То, что мы можем соперничать с чемпионом, дает нам уверенность в завтрашнем дне".