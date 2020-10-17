Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:4. Сульшер не сдается

Абсолютное большинство игрового времени во встрече держалась интрига, шаткое равновесие, и это при том, что матч получился результативным и все голы в итоге забила только одна команда. Премьер-лига умеет удивлять. В данном случае сказались проблемы Сульшера и его команды, которую специалист не успел подготовить к сезону. Разгром от "Тоттенхэма" в прошлом туре 1:6 тому подтверждение, да и "Ньюкасл" имел все шансы заполучить приемлемый результат.

Уже на третьей минуте "сороки" провели скоростную контратаку, а "красные дьяволы" настолько неловко отбивались, что Шоу срезал мяч в свои ворота. В дебюте казалось, что "МЮ" просто не способен навязать свою игру "Ньюкаслу". Однако постепенно гости переломили ход встречи, провели несколько хороших комбинаций и отыгрались.

Правда, сначала Фернандеш забил из офсайда - справедливо арбитры не засчитали взятие ворот. Но на 23-й минуте после навеса Маты с углового Магуайр головой вколотил мяч в сетку. При счете 1:1 манкунианцы заиграли более уверенно, хотя и более спокойно. Продолжали атаковать и штурмовать ворота хозяев, не ставя неразрешимых задач.

Фернандеш вполне мог стать антигероем встречи, слишком много шансов не реализовал португалец, который все чаще берет лидерство на себя, и не всегда справляется с тяжелой ношей одного из вожаков. Пенальти не реализовал Фернандеш в начале второго тайма, а сама игра напоминала классическую схему, когда порядок бьет класс. Достойно подопечные Стива Брюса противостояли подопечным Оле Гуннара Сульшера. Да и удача помогала хозяевам.

Тем не менее, в эндшпиле "МЮ" дожал "Ньюкасл". Рашфорд отдал удобный пас Фернандешу и тот классно вырезал мяч в дальнюю девятку. Вот тут и сказался высокий класс гостей. Еще через три минуты Рашфорд помог забить Ван-Биссаке, оборона хозяев посыпалась. А уже в компенсированное время забил герой встречи, "Ньюкасл" всей командой пошел вперед, оголил тылы, а Рашфорд вышел на свидание с Дарлоу и сделал счет разгромным. "Ман Юнайтед" после провального старта все же набирает форму. Дальше будет...

Календарь у "красных дьяволов" невероятный - матчи в ЛЧ с ПСЖ и "Лейпцигом", а также с "Челси" и "Арсеналом" в АПЛ. Настоящее испытание.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Главный судья: К. Поусон (Ланкашир)

Ньюкасл - Ман Юнайтед 1:4

Голы: Шоу 2 (авт.) - Магуайр 23, Фернандеш 86, Ван-Биссака 90, Рашфорд 90+4

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 14. Хэйден (Шер 49), 17. Крафт, 18. Фернандес, 6. Лассель, 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик (Альмирон 88), 9. Жоэлинтон (Фрейзер 72), 13. Уилсон, 10. Сент-Максимен.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш, 21. Джеймс (ван де Беек 76), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 8. Мата (Матич 90+2), 17. Фред (Погба 69), 10. Рашфорд.

Предупреждения: Крафт 67 - Джеймс 37