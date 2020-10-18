Эвертон - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура чемпионата Украины состоялось мерсисайдское дерби - "Ливерпуль" и "Эвертон" сыграли в результативную ничью 2:2. "Красные" дважды по ходу матча выходили вперед, но не смогли удержать преимущество до конца игрового времени. На данный момент подопечные Юргена Клоппа и Карло Анчелотти занимают второе и первое места в турнирной таблице АПЛ, соотвественно.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Нортамберленд)

Эвертон - Ливерпуль 2:2

Голы: Кин 19, Калверт-Льюин 81 - Мане 3, Салах 72

"Эвертон": Пикфорд - Коулман (Годфри 31), Мина, Майкл Кин, Динь - Дукуре (Айуоби 78), Аллан, Гомеш (Сигурдссон 72) - Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

"Ливерпуль": Адриан - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк (Гомез 11), Робертсон - Кейта, Фабиньо (Вейналдум 90), Тиаго - Салах, Фирмино (Жота 78), Мане.

Предупреждения: Родригес 45, Гомеш 69, Аллан 84 - Мане 67, Фабиньо 84

Удаление: Ришарлисон 88