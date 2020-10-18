Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов
"Ириски" продолжают лидировать в АПЛ
В рамках 5-го тура чемпионата Украины состоялось мерсисайдское дерби - "Ливерпуль" и "Эвертон" сыграли в результативную ничью 2:2. "Красные" дважды по ходу матча выходили вперед, но не смогли удержать преимущество до конца игрового времени. На данный момент подопечные Юргена Клоппа и Карло Анчелотти занимают второе и первое места в турнирной таблице АПЛ, соотвественно.
АПЛ. Пятый тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Нортамберленд)
Голы: Кин 19, Калверт-Льюин 81 - Мане 3, Салах 72
"Эвертон": Пикфорд - Коулман (Годфри 31), Мина, Майкл Кин, Динь - Дукуре (Айуоби 78), Аллан, Гомеш (Сигурдссон 72) - Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
"Ливерпуль": Адриан - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк (Гомез 11), Робертсон - Кейта, Фабиньо (Вейналдум 90), Тиаго - Салах, Фирмино (Жота 78), Мане.
Предупреждения: Родригес 45, Гомеш 69, Аллан 84 - Мане 67, Фабиньо 84
Удаление: Ришарлисон 88
Популярное сейчас
- Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка
- Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
- Заря - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция
- День, когда Терри встал в ворота: 14 лет назад форвард Рединга нанес Петру Чеху перелом черепа
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО