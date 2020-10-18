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Сульшер – после 4:1 с Ньюкаслом: Вот теперь наш сезон стартовал

Англия
(1 голосов)

Наставник не обращает внимание на неудачи

Сульшер – после 4:1 с Ньюкаслом: Вот теперь наш сезон стартовал
Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объявил, что теперь сезон 2020/21 по-настоящему начался для его команды.

"Предыдущий результат сделал этот матч важнее. Когда спустя две минуты соперник повел 1:0, победить стало даже еще важнее. Но мы продемонстрировали отличную стойкость, отличный характер, сумев отыграться и хорошо отреагировав на неудачу благодаря вдохновившему нас капитану.

Мы не хотим использовать это как оправдание, но мы нуждались в предсезонной подготовке. Мы хотели уйти на этот международный перерыв, имея больше очков, чем у нас было, но теперь мы знаем, что наш сезон начался сегодня, потому что наша игра набрала привычный темп.

Парни знают, что у нас впереди тяжелый месяц, и они предвкушают каждый матч. Некоторым игрокам я дал отдохнуть сегодня, но вышедшие сделали разницу для нас", — цитирует Сульшера Sky Sports.

После четырех туров на счету "Юнайтед" 6 очков.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
18.10.2020 в 09:26
Ага-ага, а после следующего просера окажется, что все-таки не стартовал
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