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Сульшер – после 4:1 с Ньюкаслом: Вот теперь наш сезон стартовал
Наставник не обращает внимание на неудачи
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объявил, что теперь сезон 2020/21 по-настоящему начался для его команды.
"Предыдущий результат сделал этот матч важнее. Когда спустя две минуты соперник повел 1:0, победить стало даже еще важнее. Но мы продемонстрировали отличную стойкость, отличный характер, сумев отыграться и хорошо отреагировав на неудачу благодаря вдохновившему нас капитану.
Мы не хотим использовать это как оправдание, но мы нуждались в предсезонной подготовке. Мы хотели уйти на этот международный перерыв, имея больше очков, чем у нас было, но теперь мы знаем, что наш сезон начался сегодня, потому что наша игра набрала привычный темп.
Парни знают, что у нас впереди тяжелый месяц, и они предвкушают каждый матч. Некоторым игрокам я дал отдохнуть сегодня, но вышедшие сделали разницу для нас", — цитирует Сульшера Sky Sports.
После четырех туров на счету "Юнайтед" 6 очков.
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