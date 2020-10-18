Сульшер – после 4:1 с Ньюкаслом: Вот теперь наш сезон стартовал

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объявил, что теперь сезон 2020/21 по-настоящему начался для его команды.

"Предыдущий результат сделал этот матч важнее. Когда спустя две минуты соперник повел 1:0, победить стало даже еще важнее. Но мы продемонстрировали отличную стойкость, отличный характер, сумев отыграться и хорошо отреагировав на неудачу благодаря вдохновившему нас капитану.

Мы не хотим использовать это как оправдание, но мы нуждались в предсезонной подготовке. Мы хотели уйти на этот международный перерыв, имея больше очков, чем у нас было, но теперь мы знаем, что наш сезон начался сегодня, потому что наша игра набрала привычный темп.

Парни знают, что у нас впереди тяжелый месяц, и они предвкушают каждый матч. Некоторым игрокам я дал отдохнуть сегодня, но вышедшие сделали разницу для нас", — цитирует Сульшера Sky Sports.