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Лэмпард – об очередной ошибке Кепы: Он должен быть сильным
АПЛ записала ошибку на кипера
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посоветовал своему голкиперу Кепе Аррисабалаге не падать духом после матча против "Саутгемптона" (3:3).
Из-за травмы Эдуара Менди именно Кепа занял место в воротах, который не обошелся без очередной ошибки. В эпизоде со вторым пропущенным Курт Зума отдал отвратительный пас назад в недодачу вратарю, после чего Кепа умудрился пролететь мимо мяча в решающий момент.
"Он должен быть достаточно сильным. Это часть профессии, когда ты играешь на топ-уровне. Роль голкипера подразумевает, что ты должен выдерживать это. Он почувствует поддержку меня и своих партнеров по команде, а случившееся с ним — это невезение, потому что сегодня он совершил ряд хороших сейвов.
Он должен продолжать трудиться. Есть только один способ преодолеть такого рода моменты, и это упорная работа, также поддержка каждого из твоего окружения.
Он совершил два действительно хороших сейва, но люди, конечно, заостряют внимание на втором голе. Я понимаю это, но там виноват не только Кепа", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
Отметим, что АПЛ записала результативную ошибку именно на Кепу. В этом компоненте он бесспорный лидер чемпионата – на его счету 3 таких косяка в этом сезоне.
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