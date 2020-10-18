Ман Сити теряет Менди на месяц

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди пропустит около месяца из-за травмы.

"Менди пропустит три или четыре недели. Ляпорта мы ожидаем быстрее. Не знаю, насколько. Может, через неделю или полторы", — цитирует Хосепа Гвардиолу официальный сайт "Манчестер Сити".

Отметим, что Менди провел 3 матча за "Сити" в АПЛ в этом году. Его конкурент Александр Зинченко в этом сезоне на поле еще не появлялся.