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Ман Сити теряет Менди на месяц

Англия
(1 голосов)

Француз выбыл из-за травмы

Ман Сити теряет Менди на месяц
Новина українською

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди пропустит около месяца из-за травмы.

"Менди пропустит три или четыре недели. Ляпорта мы ожидаем быстрее. Не знаю, насколько. Может, через неделю или полторы", — цитирует Хосепа Гвардиолу официальный сайт "Манчестер Сити".

Отметим, что Менди провел 3 матча за "Сити" в АПЛ в этом году. Его конкурент Александр Зинченко в этом сезоне на поле еще не появлялся.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Бенжамен Менди Эмерик Ляпорт
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