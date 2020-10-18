Гвардиола – об 1:0 с Арсеналом: Очень важная победа

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом" (1:0) в 5-м туре АПЛ.

"Это очень важная победа для нас. Особенно потому, что мы отыграли на ноль. Игроки Арсенала боролись, у них было желание победить. Они пытались сделать это.

Но мы знали, что с Арсеналом будет напряженная и сложная игра, но для нас важны победы в матчах с точки зрения уверенности и настроения", – сказал Гвардиола после игры.