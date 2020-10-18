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Гвардиола – об 1:0 с Арсеналом: Очень важная победа
Пеп вновь переиграл экс-ассистента
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом" (1:0) в 5-м туре АПЛ.
"Это очень важная победа для нас. Особенно потому, что мы отыграли на ноль. Игроки Арсенала боролись, у них было желание победить. Они пытались сделать это.
Но мы знали, что с Арсеналом будет напряженная и сложная игра, но для нас важны победы в матчах с точки зрения уверенности и настроения", – сказал Гвардиола после игры.
Отметим, что победа над "Арсеналом" стала для Гвардиолы 500-й в его тренерской карьере.
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