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Гвардиола – об 1:0 с Арсеналом: Очень важная победа

Англия
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Гвардиола – об 1:0 с Арсеналом: Очень важная победа
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Арсеналом" (1:0) в 5-м туре АПЛ.

"Это очень важная победа для нас. Особенно потому, что мы отыграли на ноль. Игроки Арсенала боролись, у них было желание победить. Они пытались сделать это.

Но мы знали, что с Арсеналом будет напряженная и сложная игра, но для нас важны победы в матчах с точки зрения уверенности и настроения", – сказал Гвардиола после игры.

Отметим, что победа над "Арсеналом" стала для Гвардиолы 500-й в его тренерской карьере.

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В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити (Англия)
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