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Клопп и Моуриньо поспорят за хавбека Лидса
Калвин Филлипс привлёк внимание грандов
"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" проявляют интерес к центральному полузащитнику "Лидса" Калвину Филлипсу с прицелом на летнее трансферное окно.
24-летний Филлипс великолепно начал новый сезон, заявив о себе не только на уровне Премьер-Лиги, но и в сборной Англии.
По информации Daily Mirror, своей игрой Калвин произвел большое впечатление на Жозе Моуриньо и Юргена Клоппа, которые будут и дальше самым внимательным образом наблюдать за воспитанником "Лидса".
Уже сейчас Филлипс оценивается в 50 миллионов фунтов. На "Элланд Роуд" у него есть контракт до 2024 года с зарплатой в 30 тыс. фунтов в неделю, и "Тоттенхэму" с "Ливерпулем" не составит труда предложить Калвину гораздо более заманчивые условия.
Интерес "шпор" к Филлипсу обусловлен тем, что следующим летом Муссе Сиссоко исполнится уже 32, тогда как "красные" видят в Калвине возможную замену для Джорджиньо Вейналдума, чей контракт истекает в конце сезона.
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