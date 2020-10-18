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Клопп и Моуриньо поспорят за хавбека Лидса

Англия
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Калвин Филлипс привлёк внимание грандов

Клопп и Моуриньо поспорят за хавбека Лидса
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"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" проявляют интерес к центральному полузащитнику "Лидса" Калвину Филлипсу с прицелом на летнее трансферное окно.

24-летний Филлипс великолепно начал новый сезон, заявив о себе не только на уровне Премьер-Лиги, но и в сборной Англии.

По информации Daily Mirror, своей игрой Калвин произвел большое впечатление на Жозе Моуриньо и Юргена Клоппа, которые будут и дальше самым внимательным образом наблюдать за воспитанником "Лидса".

Уже сейчас Филлипс оценивается в 50 миллионов фунтов. На "Элланд Роуд" у него есть контракт до 2024 года с зарплатой в 30 тыс. фунтов в неделю, и "Тоттенхэму" с "Ливерпулем" не составит труда предложить Калвину гораздо более заманчивые условия.

Интерес "шпор" к Филлипсу обусловлен тем, что следующим летом Муссе Сиссоко исполнится уже 32, тогда как "красные" видят в Калвине возможную замену для Джорджиньо Вейналдума, чей контракт истекает в конце сезона.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Лидс Юнайтед
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