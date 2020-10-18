Экс-форвард МЮ и Арсенала перебрался в Брайтон

"Брайтон" объявил о подписании контракта с опытным форвардом Дэнни Уэлбеком. 29-летний англичанин подписал однолетнее соглашение с новым клубом.

Уэлбек достался "чайками" абсолютно бесплатно, ведь ранее тот расторг свой контракт с "Уотфордом", за который выступал с 2019-го года.

Напомним, Уэлбек является выпускником "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2008 по 2014 год, после чего еще 5 лет отыграл в "Арсенале".

На счету Дэнни 44 гола и 27 ассистов в 224 матчах АПЛ.