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Лэмпард: Когда ты ведешь в счете в 2 мяча, нужно уметь убивать интригу

Англия
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Фрэнк разочарован игрой своих подопечных в обороне

Лэмпард: Когда ты ведешь в счете в 2 мяча, нужно уметь убивать интригу
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард снова раскритиковал свою команду за ошибки в обороне в игре с "Саутгемптоном" (3:3).

"Когда ведешь в два мяча, ты хочешь прикончить интригу. На том отрезке матча мы определенно демонстрировали свой лучший футбол в этом сезоне. Однако "Саутгемптон" — хорошая команда. Они подвергли нас давлению без мяча. Они подвергли нас давлению после своего первого гола.

Мой посыл в перерыве состоял в том, что гол не должен слишком многое изменить. Но во втором тайме мы никогда не вышли на прежний уровень.

Мы можем играть лучше. Мы должны быть надежнее в обороне и не совершать индивидуальные ошибки, благодаря которым другие команды получают шансы", — сообщил Лэмпард BBC.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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