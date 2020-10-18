Лэмпард: Когда ты ведешь в счете в 2 мяча, нужно уметь убивать интригу

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард снова раскритиковал свою команду за ошибки в обороне в игре с "Саутгемптоном" (3:3).

"Когда ведешь в два мяча, ты хочешь прикончить интригу. На том отрезке матча мы определенно демонстрировали свой лучший футбол в этом сезоне. Однако "Саутгемптон" — хорошая команда. Они подвергли нас давлению без мяча. Они подвергли нас давлению после своего первого гола.

Мой посыл в перерыве состоял в том, что гол не должен слишком многое изменить. Но во втором тайме мы никогда не вышли на прежний уровень.

Мы можем играть лучше. Мы должны быть надежнее в обороне и не совершать индивидуальные ошибки, благодаря которым другие команды получают шансы", — сообщил Лэмпард BBC.