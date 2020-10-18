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АПЛ. Кристал Пэлас и Брайтон не выявили победителя

Англия
(1 голосов)

"Чайки" спасаются на последних минутах

АПЛ. Кристал Пэлас и Брайтон не выявили победителя
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АПЛ. Пятый тур

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Брайтон 1:1

Голы: Заха 17 (пен.) - Макаллистер 90

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 8. Куяте, 15. Шлупп, 24. Кэхилл, 38. Митчелл, 44. Ридевалд, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 23. Батшуайи.

Брайтон энд Хоув Альбион: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 11. Марч, 14. Лаллана (Макаллистер 83), 9. Мопе, 11. Троссар.

Удаление: Данк 90+4

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон)
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