Англия
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АПЛ. Кристал Пэлас и Брайтон не выявили победителя
"Чайки" спасаются на последних минутах
АПЛ. Пятый тур
Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Голы: Заха 17 (пен.) - Макаллистер 90
Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 8. Куяте, 15. Шлупп, 24. Кэхилл, 38. Митчелл, 44. Ридевалд, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 23. Батшуайи.
Брайтон энд Хоув Альбион: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 11. Марч, 14. Лаллана (Макаллистер 83), 9. Мопе, 11. Троссар.
Удаление: Данк 90+4
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