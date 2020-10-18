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Кейн стал первым в истории АПЛ, кто набрал 12 очков по гол+пас за 5 первых туров

Англия
(2 голосов)

Харри забил 5 голов и сделал 7 ассистов

Кейн стал первым в истории АПЛ, кто набрал 12 очков по гол+пас за 5 первых туров
Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" принимает "Вест Хэм".

В первом тайме форвард "шпор" Харри Кейн забил два гола и сделал ассист. На 1-й минуте встречи англичанин отдал голевую передачу на Сон Хин Мина. А на 8-й и 16-й минутах уже сам расписался в воротах "молотобойцев".

Таким образом, Кейн стал первым футболистом в истории АПЛ, который набрал 12 очков (5 голов и 7 результативных передач) по системе "гол+пас" в первых пяти турах национального первенства.

Кейн стал первым в истории АПЛ, кто набрал 12 очков по гол+пас за 5 первых туров - изображение 1
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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн Вест Хэм (Лондон) Сон Хин Мин
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Источник:
Premier League

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