АПЛ. Тоттенхэм - Вест Хэм 3:3. Фантастический камбэк молотобойцев

Все так хорошо начиналось для "шпор", все шло по их сценарию. Первая же атака завершилась голом, а гости совершали ошибку за ошибкой и ничего не могли противопоставить хозяевам. Кейн сделал передачу со своей половины поля на ход Сон Мину, кореец в штрафной обыграл защитника и пробил в дальний угол. Без единого шанса для Фабиански.

На восьмой минуте уже Сон Мин ассистировал Кейну, Гарри накрутил сразу трех защитников и пробил метров с 22-х. Блестящие индивидуальные действия Кейна и полная растерянность "Вест Хэма". Окончательно мог добить "молотобойцев" третий мяч. Дубль оформил Кейн, а забить ему помог Регилон, сделав хороший навес на дальнюю штангу.

К 17-й минуте горели подопечные Мойеса ярким пламенем, а "Тоттенхэм" должен был добивать их окончательно. Но остановились хозяева после еще нескольких острых комбинаций, тот же Кейн мог оформлять хет-трик. Моуриньо казался довольным, расслабленным, наверное, игроки переняли настроение тренера и постепенно стали играть на удержание счета.

Неожиданно гости ожили после перерыва. Точнее ближе к концу встречи, когда казалось, что изменить что-то уже невозможно. Ряд замен сделали тренеры, Ярмоленко неплохо вышел на замену, еще лучше вышел Лансини, а вот дебют-возвращение Бэйла оказалось испорченным. Словно плохой знак для "Хотспур".

Бальбуэна отыграл один мяч на 82-й минуте. Выиграл он игру на "втором этаже" и головой пробил точно под штангу. Затем комбинация с участием Ярмоленко завершилась голом - Андрей отдал пас на Цоуфала, который прострелил вдоль ворот, а Санчес срезал мяч в свои ворота - 3:2. Интрига снова показала все свое трепетное великолепие, хотя до последнего не верилось, что гости могут отыграться.

Интересный момент произошел на второй компенсированной минуте. Бэйл обыграл двух защитников в штрафной и наносил опасный удар по воротам "Вест Хэма". Помешал валлийцу точно пробить Ярмоленко, который совершил рейд с половины поля хозяев и действовал фактически как центрбек.

А решающий мяч забил Лансини, который стал джокером "молотобойцев". Невероятной красоты получился этот гол, метров с 40-ка точно в девятку попал аргентинец. Спас Лансини свою команду, хотя все игроки "Вест Хэма" проявили себя во втором тайме очень неплохо, наказав команду Моуриньо за беспечность и недооценку. В Англии такое не прощают.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни

Тоттенхэм - Вест Хэм 3:3

Голы: Сон Мин 1, Кейн 8, Кейн 17 - Бальбуэна 83, Санчес 85 (авт.), Лансини 90+5

Тоттенхэм: 1. Льорис, 3. Регилон, 4. Алдервейрелд, 6. Санчес, 24. Орье, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 28. Ндомбеле (Уинкс 73), 7. Сон Мин (Лукас 80), 10. Кейн, 23. Бергвейн (Бейл 73).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 26. Масуаку (Снодграсс 90), 18. Форнальс (Лансини 77), 28. Соучек, 30. Антонио (Ярмоленко 77), 41. Райс, 17. Боуэн.