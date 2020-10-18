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Бэйл впервые сыграл за Тоттенхэм после возвращения
Гарет отыграл 28 минут в матче с "Вест Хэмом"
В матче 5-го тура чемпионата Англии
Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выпустил на 72-й минуте Гарета Бэйла. Валлийский вингер заменил Стевена Бергвейна.
Это первое появление 31-летнего Бэйла в футболке "Тоттенхэма" после возвращения в лондонский клуб.
Напомним, контракт Гарета принадлежит мадридском "Реалу", а за английскую команду футболист выступает на правах аренды.
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