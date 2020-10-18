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Бэйл впервые сыграл за Тоттенхэм после возвращения

Англия
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Гарет отыграл 28 минут в матче с "Вест Хэмом"

Бэйл впервые сыграл за Тоттенхэм после возвращения
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В матче 5-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом" 3:3.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выпустил на 72-й минуте Гарета Бэйла. Валлийский вингер заменил Стевена Бергвейна.

Это первое появление 31-летнего Бэйла в футболке "Тоттенхэма" после возвращения в лондонский клуб.

Напомним, контракт Гарета принадлежит мадридском "Реалу", а за английскую команду футболист выступает на правах аренды.

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В статье: Гарет Бэйл Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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