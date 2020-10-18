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Серьезная потеря Клоппа. Ван Дейка ждет операция на колене

Англия
(1 голосов)

Сроки восстановления неизвестны

Серьезная потеря Клоппа. Ван Дейка ждет операция на колене
Новина українською

Официальный сайт "Ливерпуля" сообщил о характере травмы основого защитника команды Вирджила ван Дейка.

29-летний голландец повредил связки колена. Игроку понадобиться операция.

Напомним, во вчерашнем матче с "Эвертоном" ван Дейк получил травму в результате столкновения с голкипером "ирисок" Джорданом Пикфордом.

"Ливерпуль" пока не сообщил о сроках восстановления Вирджила.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
liverpoolfc.com

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