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Серьезная потеря Клоппа. Ван Дейка ждет операция на колене
Сроки восстановления неизвестны
Официальный сайт "Ливерпуля" сообщил о характере травмы основого защитника команды Вирджила ван Дейка.
29-летний голландец повредил связки колена. Игроку понадобиться операция.
Напомним, во вчерашнем
"Ливерпуль" пока не сообщил о сроках восстановления Вирджила.
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Источник:liverpoolfc.com
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