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Моуриньо: Растерять преимущество в три мяча - серьезное наказание

Англия
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"Special One" указал на ошибки своей команды

Моуриньо: Растерять преимущество в три мяча - серьезное наказание
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с "Вест Хэмом" в рамках 5-го тура АПЛ.

"Это футбол. Конечно, я должен проанализировать второй тайм, причем сделать это не на публике. Но для вас я предпочту сказать, что это футбол, и отметить веру "Вест Хэма" в себя. Нелегко, проигрывая 0:3 и уступая по всем статьям, продолжать верить. Я знал, что они уже не та команда, что была в прошлом сезоне, но растерять преимущество в три мяча – серьезное наказание для нас. И оно заслуженное.

Я уже провел анализ, стоя у края поля, и пришел к выводу, что некоторые вещи выбивались из контекста. Голы были забиты после стандартных положений, там был и автогол, и гол после подбора мяча. Мы контролировали игру, Кейн попал в штангу вместо того, чтобы решить исход матча, и Бэйл должен был снимать все вопросы о победителе. Исходя из событий, напрашивался скорее наш четвертый гол, но это футбол.

Команда постепенно начала сдавать, но с появлением Уинкса мы снова вернули контроль и баланс. И именно тогда, когда мы контролировали игру, мы пропустили и позволили их вере возрасти. Мои парни были недостаточно сильны морально, чтобы справиться с этим. В последние несколько секунд мы упустили 2 очка. Я говорил, что надо быть начеку при стандартных положениях, было известно, что соперник в этом силен. Они бились до конца за то, чтобы им повезло, так что поздравляю их. Эта игра была у нас в руках, и мы потеряли 2 очка", - рассказал португалец.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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