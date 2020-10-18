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Мойес: План Вест Хэма заключался в том, чтобы не допустить 0:4

Англия
(2 голосов)

Наставник "молотобойцев" подвел итоги ничьи со "шпорами"

Мойес: План Вест Хэма заключался в том, чтобы не допустить 0:4
Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ничью с "Тоттенхэмом" в матче 5-го тура АПЛ.

"Разговор с командой в перерыве был по-настоящему сложным. Мы проигрывали 0:3, но действовали неплохо, не считая первых 10 минут. Я не считал, что надо было вносить изменения. Они забили первыми, потом у нас был шанс сравнять счет, а затем они сделали счет 2:0.

Кейн сегодня сыграл невероятно. Очень круто. Он фантастический игрок. Во втором тайме мы делали то же, что и в первом. Мы думали, что хорошо играем. Защищаться получалось не слишком хорошо, но свою игру мы вели успешно. В итоге из этого мы извлекли несколько голов.

Как главному тренеру, иногда мне тяжело использовать слово "гордость", но сегодня я по-настоящему горжусь тем, что работаю в этой команде. Это невероятный результат. Надеюсь, болельщикам понравился матч.

Наш план заключался в том, чтобы не допустить 0:4. Мы обсудили, что если сможем забить хоть раз, то все может произойти. Сейчас "Вест Хэм" становится все увереннее", - рассказал Мойес.

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В статье: Дэвид Мойес Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Neon11 (Ахтырка)
18.10.2020 в 22:10
Гірше Хацкевича. Хто його там тримає і чому?
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