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Пушка страшная. Как Вест Хэм вырвал ничью с Тоттенхэмом на 90+4. ВИДЕО

Англия
(2 голосов)

Лансини эффектным ударом вырвал ничью для "молотобойцев"

Пушка страшная. Как Вест Хэм вырвал ничью с Тоттенхэмом на 90+4. ВИДЕО
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В матче 5-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл в результативную ничью с "Вест Хэмом" 3:3.

"Шпори" по ходу поединка вели со счетом 3:0 - команда Жозе Моуриньо забила все три мяча в первые 17 минут встречи.

Но "молотобойцы" боролись до конца, и с 83-й по 90+5 минуты сумели отыграться и вырвать ничейный результат.

Автором последнего гола стал вингер "Вест Хэма" Мануэль Лансини - аргентинец послал мяч в девятку ворот Уго Льориса из-за пределов штрафной площадки.

Видео гола Лансини

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Мануэль Лансини Вест Хэм (Лондон)
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