Пушка страшная. Как Вест Хэм вырвал ничью с Тоттенхэмом на 90+4. ВИДЕО

В матче 5-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл в результативную ничью с "Вест Хэмом" 3:3.

"Шпори" по ходу поединка вели со счетом 3:0 - команда Жозе Моуриньо забила все три мяча в первые 17 минут встречи.

Но "молотобойцы" боролись до конца, и с 83-й по 90+5 минуты сумели отыграться и вырвать ничейный результат.

Автором последнего гола стал вингер "Вест Хэма" Мануэль Лансини - аргентинец послал мяч в девятку ворот Уго Льориса из-за пределов штрафной площадки.

Видео гола Лансини

Lanzini with an absolute wonder strike to level it at 3-3 for West Ham.



Spurs bottle the 3-0 lead ???? pic.twitter.com/kx9iZORvU9