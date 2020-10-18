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Пушка страшная. Как Вест Хэм вырвал ничью с Тоттенхэмом на 90+4. ВИДЕО
Лансини эффектным ударом вырвал ничью для "молотобойцев"
В матче 5-го тура АПЛ
"Шпори" по ходу поединка вели со счетом 3:0 - команда Жозе Моуриньо забила все три мяча в первые 17 минут встречи.
Но "молотобойцы" боролись до конца, и с 83-й по 90+5 минуты сумели отыграться и вырвать ничейный результат.
Автором последнего гола стал вингер "Вест Хэма" Мануэль Лансини - аргентинец послал мяч в девятку ворот Уго Льориса из-за пределов штрафной площадки.
Видео гола Лансини
Lanzini with an absolute wonder strike to level it at 3-3 for West Ham.— LDN (@LDNFootbalI) October 18, 2020
Spurs bottle the 3-0 lead ???? pic.twitter.com/kx9iZORvU9
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