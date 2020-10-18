АПЛ. Лестер перед матчем с Зарей проиграл Астон Вилле

Большего ожидалось от хозяев встречи, но "Лестер" играл слишком скованно, нерасторопно, словно с гирями на ногах. Правда, "Астон Вилла" так же не рисковала и строила игру от действий соперника, фаворитом встречи считались подопечные Роджерса. Получилось, что каждая из команд ждала чего-то большего от соперника и при этом не показала своей лучшей игры.

Тактическое противостояние с немногочисленным обменом моментами, что в первом тайме, так и во втором. Сначала мог забить Перес и Ихеаначо у хозяев, а затем Трезеге и Баркли у гостей. Можно назвать игру равной, совсем немного "лисы" превосходили "львов", но показательная игра бирмингемцев в обороне заслуживает отдельных комплиментов. Всего два пропущенных мяча в четырех турах (плюс игра в запасе у подопечных Дина Смита). Пока это абсолютно лучший показатель в Премьер-лиге.

Кроме отменной игры в обороне "Астон Вилла" еще и забивала во всех четырех матчах нового чемпионата. "Лестер" не стал исключением. В компенсированное время после паса МакГинна по центру продвинулся Баркли и решился на сильный удар - точно в "лузу". По потерянным очкам "львы" лидируют в чемпионате, а от первого места их отделяет всего один балл. Великолепное начало сезона для клуба из Бирмингема, лучшее в новой истории с 30-х годов прошлого века.

Нас же больше интересует "Лестер", как будущий соперник "Зари" в Лиге Европы. Уже в четверг, 22 октября, снова на своем поле "лисы" примут украинского бронзового призера УПЛ. Судя по всему, английская команда не в лучшем состоянии и подопечные Скрипника могут и должны воспользоваться уроками "Астон Виллы".

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Астон Вилла 0:1

Голы: Баркли 90+1

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 24. Менди, 26. Прат, 14. Ихеаначо, 17. Перес.

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 17. Хассан-Трезеге, 20. Баркли.

Предупреждения: Перес 31, Тилеманс 41, Кастань 73, Эванс 74 - МакГинн 32, Кэш 40, Дуглас Луис 70