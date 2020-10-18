Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Лестер перед матчем с Зарей проиграл Астон Вилле
Четвертая подряд победа "львов" выводит их на чистое второе место
Большего ожидалось от хозяев встречи, но "Лестер" играл слишком скованно, нерасторопно, словно с гирями на ногах. Правда, "Астон Вилла" так же не рисковала и строила игру от действий соперника, фаворитом встречи считались подопечные Роджерса. Получилось, что каждая из команд ждала чего-то большего от соперника и при этом не показала своей лучшей игры.
Тактическое противостояние с немногочисленным обменом моментами, что в первом тайме, так и во втором. Сначала мог забить Перес и Ихеаначо у хозяев, а затем Трезеге и Баркли у гостей. Можно назвать игру равной, совсем немного "лисы" превосходили "львов", но показательная игра бирмингемцев в обороне заслуживает отдельных комплиментов. Всего два пропущенных мяча в четырех турах (плюс игра в запасе у подопечных Дина Смита). Пока это абсолютно лучший показатель в Премьер-лиге.
Кроме отменной игры в обороне "Астон Вилла" еще и забивала во всех четырех матчах нового чемпионата. "Лестер" не стал исключением. В компенсированное время после паса МакГинна по центру продвинулся Баркли и решился на сильный удар - точно в "лузу". По потерянным очкам "львы" лидируют в чемпионате, а от первого места их отделяет всего один балл. Великолепное начало сезона для клуба из Бирмингема, лучшее в новой истории с 30-х годов прошлого века.
Нас же больше интересует "Лестер", как будущий соперник "Зари" в Лиге Европы. Уже в четверг, 22 октября, снова на своем поле "лисы" примут украинского бронзового призера УПЛ. Судя по всему, английская команда не в лучшем состоянии и подопечные Скрипника могут и должны воспользоваться уроками "Астон Виллы".
АПЛ. Пятый тур
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Лестер - Астон Вилла 0:1
Голы: Баркли 90+1
Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 24. Менди, 26. Прат, 14. Ихеаначо, 17. Перес.
Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 17. Хассан-Трезеге, 20. Баркли.
Предупреждения: Перес 31, Тилеманс 41, Кастань 73, Эванс 74 - МакГинн 32, Кэш 40, Дуглас Луис 70
Популярное сейчас
- Луческу: С последнего участия в ЛЧ Динамо потеряло много игроков международного уровня
- Олимпик - Ворскла 0:1. Трудности их только закаляют
- Вербич: Динамо – это бренд, тогда как о Шахтере узнали только в последние пару лет
- Transfermarkt: Зинченко подешевел на 4 млн евро. Малиновский стал лидером рейтинга самых дорогих украинцев
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО