Тоттенхэм - Вест Хэм 3:3. Обзор матча и видео голов

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" выдали огненный матч, сыграв в результативную ничью 3:3.

Подопечные Моуриньо забили три гола в первые 17 минут встречи и держали такой счет вплоть до 83-й минуты. Но в самой концовке встречи команда Дэвида Мойеса выдала сумасшедший перформанс и смогла вырвать ничью, благодаря пушечному удару аргентинского вингера Мануэля Лансини из-за пределов штрафной площади.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко появился на поле только на 77-й минуте. Также свою первую игру после возвращения в стан "шпор" провел вингер Гарет Бэйл.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни

Тоттенхэм - Вест Хэм 3:3

Голы: Сон Мин 1, Кейн 8, Кейн 17 - Бальбуэна 83, Санчес 85 (авт.), Лансини 90+5

Тоттенхэм: 1. Льорис, 3. Регилон, 4. Алдервейрелд, 6. Санчес, 24. Орье, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 28. Ндомбеле (Уинкс 73), 7. Сон Мин (Лукас 80), 10. Кейн, 23. Бергвейн (Бейл 73).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 26. Масуаку (Снодграсс 90), 18. Форнальс (Лансини 77), 28. Соучек, 30. Антонио (Ярмоленко 77), 41. Райс, 17. Боуэн.

Предупреждения: Антонио 20, Огбонна 72, Соучек 77, Масуаку 89, Лансини 90+5