Венгер: Провокации от Моуриньо? Когда я имею дело с Жозе, то чувствую себя словно в детском саду

Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал поведение менеджера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

Все дело в том, что француз выпустил автобиографию, а Моуриньо поделился своим мнением по поводу отсутствия упоминания своей фамилии в книге. Версия португальца базируется на большом количестве его побед в противостоянии с бывшим тренером "канониров". Цитирует француза Goal.com со ссылкой на Canal+.

"Меня это не беспокоит, подобные провокации с его стороны происходят регулярно. Когда я имею дело с Моуриньо, то чувствую себя словно в детском саду. Это часть его личности. Он трактует все неверно – мы дважды обыгрывали его, было много ничьих. В целом, даже если твоя команда побеждает, то это не только твоя победа, а успех всего коллектива. Только с таким подходом можно добиться максимальной отдачи от футболистов".