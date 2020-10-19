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Венгер: Провокации от Моуриньо? Когда я имею дело с Жозе, то чувствую себя словно в детском саду

Англия
(2 голосов)

В очередной раз сцепились

Венгер: Провокации от Моуриньо? Когда я имею дело с Жозе, то чувствую себя словно в детском саду
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Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал поведение менеджера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

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Все дело в том, что француз выпустил автобиографию, а Моуриньо поделился своим мнением по поводу отсутствия упоминания своей фамилии в книге. Версия португальца базируется на большом количестве его побед в противостоянии с бывшим тренером "канониров". Цитирует француза Goal.com со ссылкой на Canal+.

"Меня это не беспокоит, подобные провокации с его стороны происходят регулярно. Когда я имею дело с Моуриньо, то чувствую себя словно в детском саду. Это часть его личности. Он трактует все неверно – мы дважды обыгрывали его, было много ничьих. В целом, даже если твоя команда побеждает, то это не только твоя победа, а успех всего коллектива. Только с таким подходом можно добиться максимальной отдачи от футболистов".

В 18 матчах команды Моуриньо побеждали 9 раз, 7 игр завершились вничью, дважды успех праздновал Венгер.

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В статье: Жозе Моуриньо Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
Goal.com

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