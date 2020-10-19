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Лэмпард намекнул, что лидеры Челси не следовали ключевым тактическим инструкциям в матче с Саутгемптоном
Про причины ничьи
Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард в очередной раз прокомментировал мировую с "Саутгемптоном" в рамках 5-го тура АПЛ. Цитирует англичанина Goal.com.
"Определенно мне не слишком хотелось играть в какой-то храбрый футбол в последние минуты при счете 3:2 в нашу пользу. Я попросил своих футболистов интенсивно поработать, нарушать давление соперника. Думаю, мои игроки сделали не все, что было их в силах".
"Кое-что слишком сильно укоренилось в некоторых футболистах. Я не сторонник высокого прессинга, ведь можно пустить мяч себе за спину. Разочарован, что игроки не выполнили план".
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