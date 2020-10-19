  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард намекнул, что лидеры Челси не следовали ключевым тактическим инструкциям в матче с Саутгемптоном
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард намекнул, что лидеры Челси не следовали ключевым тактическим инструкциям в матче с Саутгемптоном

Англия
(1 голосов)

Про причины ничьи

Лэмпард намекнул, что лидеры Челси не следовали ключевым тактическим инструкциям в матче с Саутгемптоном
Новина українською

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард в очередной раз прокомментировал мировую с "Саутгемптоном" в рамках 5-го тура АПЛ. Цитирует англичанина Goal.com.

Читайте такжеДи Марцио: Месси был близок к переходу в Челси в 2004 году – Лео хотел играть за Моуриньо

"Определенно мне не слишком хотелось играть в какой-то храбрый футбол в последние минуты при счете 3:2 в нашу пользу. Я попросил своих футболистов интенсивно поработать, нарушать давление соперника. Думаю, мои игроки сделали не все, что было их в силах".

"Кое-что слишком сильно укоренилось в некоторых футболистах. Я не сторонник высокого прессинга, ведь можно пустить мяч себе за спину. Разочарован, что игроки не выполнили план".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...