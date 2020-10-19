Лэмпард намекнул, что лидеры Челси не следовали ключевым тактическим инструкциям в матче с Саутгемптоном

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард в очередной раз прокомментировал мировую с "Саутгемптоном" в рамках 5-го тура АПЛ. Цитирует англичанина Goal.com.

"Определенно мне не слишком хотелось играть в какой-то храбрый футбол в последние минуты при счете 3:2 в нашу пользу. Я попросил своих футболистов интенсивно поработать, нарушать давление соперника. Думаю, мои игроки сделали не все, что было их в силах".