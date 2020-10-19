Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой защитник Лестера получил тяжелую травму – в четверг у англичан игра с Зарей в ЛЕ
Без Сеюнджу?
Турецкий защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджу рискует пропустить приличный отрезок сезона. После МРТ у футболиста был диагностирован разрыв приводящей мышцы. Напомним, вчера "лисы" уступили "Астон Вилле" (0:1).
Восстановление после подобной травмы – до трех месяцев. В комментарии Sky Sports менеджер "Лестера" подтвердил потерю для команды. Также Брендан Роджерс добавил, что последствия недавней международной паузы сильно ударят по клубам.
Отметим, что в прошлом месяце аналогичное повреждение получил основной хавбек коллектива Уилфред Ндиди. Он и Сеюнджу абсолютно точно пропустят старт англичан в Лиге Европы. Напомним, 22 октября "Лестер" сыграет с луганской "Зарей" на "Кинг Пауэр".
Популярное сейчас
- Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Шаран прокомментировал кадровую ситуацию в Александрии и победу над Ингульцом
- Рекорд во Второй лиге и нули в двух топ-матчах Первой - Украина футбольная
- Пушка страшная. Как Вест Хэм вырвал ничью с Тоттенхэмом на 90+4. ВИДЕО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО