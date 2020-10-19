Ключевой защитник Лестера получил тяжелую травму – в четверг у англичан игра с Зарей в ЛЕ

Турецкий защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджу рискует пропустить приличный отрезок сезона. После МРТ у футболиста был диагностирован разрыв приводящей мышцы. Напомним, вчера "лисы" уступили "Астон Вилле" (0:1).

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Восстановление после подобной травмы – до трех месяцев. В комментарии Sky Sports менеджер "Лестера" подтвердил потерю для команды. Также Брендан Роджерс добавил, что последствия недавней международной паузы сильно ударят по клубам.

Отметим, что в прошлом месяце аналогичное повреждение получил основной хавбек коллектива Уилфред Ндиди. Он и Сеюнджу абсолютно точно пропустят старт англичан в Лиге Европы. Напомним, 22 октября "Лестер" сыграет с луганской "Зарей" на "Кинг Пауэр".