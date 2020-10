Стало известно, накажут ли Пикфорда за жуткий прыжок в ноги Ван Дейку

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд не будет наказан за эпизод с защитником "Ливерпуля" Вирджилом Ван Дейком в рамках матча 5-го тура АПЛ (2:2).

По информации The Athletic, Футбольная ассоциация Англии (FA) выносит наказание задним числом только в тех случаях, где нарушение заслуживает красной карточки. В случае с Пикфордом и Ван Дейком у защитника был зафиксирован офсайд, а рефери, которые отвечает за видеоповторы, не придерживался мнения, что прыжок вратаря тянет на удаление.

Напомним, в дебюте мерсисайдского дерби Пикфорд прыгнул в ноги Ван Дейка и нанес голландцу тяжелую травму колена. Он избежал наказания и пенальти только благодаря тому, что Вирджил попал в офсайд за секунду до "тисков" вратаря. Защитник может пропустить около полугода.

Wow! I just heard Van Dijk will get a surgery because of this horrific tackle by Jordan Pickford! It was supposed to be a penalty for Liverpool, but Van Dijk was offside. Wish you a quick recovery Van Dijk! pic.twitter.com/OyoIbz58O5