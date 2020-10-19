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Стало известно, накажут ли Пикфорда за жуткий прыжок в ноги Ван Дейку

Англия
(1 голосов)

Ножницы Джордана

Стало известно, накажут ли Пикфорда за жуткий прыжок в ноги Ван Дейку
Новина українською

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд не будет наказан за эпизод с защитником "Ливерпуля" Вирджилом Ван Дейком в рамках матча 5-го тура АПЛ (2:2).

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По информации The Athletic, Футбольная ассоциация Англии (FA) выносит наказание задним числом только в тех случаях, где нарушение заслуживает красной карточки. В случае с Пикфордом и Ван Дейком у защитника был зафиксирован офсайд, а рефери, которые отвечает за видеоповторы, не придерживался мнения, что прыжок вратаря тянет на удаление.

Напомним, в дебюте мерсисайдского дерби Пикфорд прыгнул в ноги Ван Дейка и нанес голландцу тяжелую травму колена. Он избежал наказания и пенальти только благодаря тому, что Вирджил попал в офсайд за секунду до "тисков" вратаря. Защитник может пропустить около полугода.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Виргил ван Дейк Джордан Пикфорд Вирджил ван Дейк
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (3)
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FCZK-1922 (Кировоград)
19.10.2020 в 12:46
Бред какой то, был там офсайд или не было, какая разница, когда он прыгал в Ван Дейка он же знал находится ли последний в офсайде. и степень тяжести травмы как то влияет на то был ли там офсайд? мое мнение тут дисква минимум на 3 матча, а то и на все 5, хорошо что он ему ноги не поломал.
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+1
-1
Ten0N (Leopolis)
19.10.2020 в 12:54
Да, пофигу всем на твое мнение. И бо для того чтобы к нему прислушивались надо знать как и почему в таких случаях дают дискву. Так что значала подтяни инфу, а потом излагай саое мнение.
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
19.10.2020 в 13:06
"З"начала иди и почитай, а потом, может быть, если будет не плевать на твое мнение подискутируем.
0
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