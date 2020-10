Харри Кейн побил рекорд Тьерри Анри и Уэйна Руни в АПЛ

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн во вчерашнем поединке 5-го тура с "Вест Хэмом" принял участие в трех голах своей команды (3:3). Уже на 1-й минуте англичанин ассистировал Сон Хын Мину, а дальше оформил дубль.

По итогам 5 туров чемпионата Англии Кейн с 5 голами (1 – с пенальти) и 7 результативными передачами в активе выбил двузначное количество результативных действий (12).

По информации Opta и Goal.com, форвард обновил предыдущий рекорд АПЛ (11), который установил экс-нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри в сезоне-2004/05 и повторил бывший страйкер "МЮ" Уэйн Руни в кампании-2011/12.

10 – Harry Kane is the first player to reach 10 goal involvements in the Premier League this season (3 goals, 7 assists), while he’s one of only three to reach double figures by the fifth game of their side’s season after Thierry Henry, 2004/05 & Wayne Rooney, 2011/12. Peak. pic.twitter.com/EiDJbGqje9