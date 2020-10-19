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Пикфорд не будет наказан за фол на ван Дейке

Англия
(1 голосов)

Это решение уже окончательное

Пикфорд не будет наказан за фол на ван Дейке
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Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд не понесет наказания за нарушения правил на Вирджиле ван Дейке в матче 5-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:2), сообщает Daily Mail.

По данным источника, Футбольная ассоциация Англии уже приняла данное решение, и оно будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, на 11-й минуте матча голкипер пошел в грубый стык, травмировав соперника, однако ранее был зафиксирован офсайд, и Пикфорд никакого наказания не понес, а вот ван Дейку предстоит операция.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Джордан Пикфорд Вирджил ван Дейк
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