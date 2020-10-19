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Клопп: Будем ждать ван Дейка, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы

Англия
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Юрген на связи

Клопп: Будем ждать ван Дейка, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем восстановлении защитника Вирджила ван Дейка после травмы, полученной в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном". 29-летнему голландцу диагностировали повреждение крестообразных связок колена.

"Игроки любят быть наедине, чтобы справиться с такими моментами. Я достаточно давно в футболе и знаю об этом. Я тоже получал травмы, в том числе, если не ошибаюсь, точно такую же, как у Вирджила, и после подобного ты не самый разговорчивый человек на свете.

Тем не менее мы на связи, сопереживаем ему и полностью поддерживаем. Вирджил знает это. Будем ждать его, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы, и будем делать всё, чтобы это время прошло для него как можно легче", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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